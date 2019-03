La demo di Splatoon 2 è ora disponibile sull'eShop: include una prova di Nintendo Online

Se non sei uno tra gli 8 milioni di giocatori che, in tutto il mondo, si sono già uniti alle sfide coloratissime di Splatoon 2 per Nintendo Switch, hai un'occasione unica per provare le dinamiche battaglie che hanno conquistato cosi tanti utenti.

A partire da oggi, infatti, i giocatori potranno scaricare Splatoon 2: Demo speciale da Nintendo eShop e prepararsi per l’evento online che partirà dalle 15:00 di martedì, 19 marzo, e terminerà alle 14:59 di lunedì, 25 Marzo. I giocatori possono scaricare la demo speciale di Splatoon 2 visitando il sito ufficiale di Splatoon 2.

Durante il periodo dell’evento online, i giocatori potranno darsi battaglia nelle Mischie Mollusche 4-contro-4 così come in Partita Pro, Salmon Run e Partite di Lega, con i propri amici o altri giocatori online che possiedono la versione completa del gioco. Colora il territorio insieme al tuo team, personalizza l’aspetto del tuo personaggio con diverse armi o accessori e “splatta” i tuoi nemici sfoggiando il tuo stile unico! I giocatori che scaricheranno la demo speciale, oltre a divertirsi a “splattare a più non posso”, riceveranno un’email con un codice Nintendo eShop, che consente di attivare una prova gratuita di 7 giorni al servizio Nintendo Switch Online. Gli utenti potranno utilizzare il codice anche se hanno precedentemente usufruito di una prova gratuita del servizio in passato.

I giocatori che vogliono acquistare il gioco completo avranno uno sconto del 33%, se lo acquistano da Nintendo eShop, durante il periodo della demo speciale, mentre chi acquista Splatoon 2 + Octo Expansion riceverà uno sconto del 25%. Come bonus extra, igiocatori potranno trasferire alcuni dei progressi ottenuti sulla versione demo nel gioco completo.

I giocatori che vogliono portare le abilità di Inkling appena acquisite ad un livello ancora più alto potranno iscriversi alla 4° Splatoon 2 Community Cup, che si svolgerà il 24 Marzo. Visitando il micro-sito dei tornei di Splatoon 2, i giocatori potranno facilmente assemblare il proprio team, reclutare nuovi membri e iscriversi ai tornei online, organizzati regolarmente, per divertirsi insieme o per conquistare la vetta più alta del podio! Gli utenti che non conoscono altri giocatori possono iscriversi e usufruire della funzione “Cerca un team”, per essere abbinati con altri giocatori di livello simile, in cerca di altri membri.

Queste iniziative fanno seguito alle finali dello Splatoon 2 European Championship 2018-2019, che si sono disputate a Parigi lo scorso 9 e 10 marzo. Dopo mesi di grandi incontri su Splatoon 2, i migliori 12 team da tutta Europa si sono dati battaglia per eleggere la squadra più “in gambero” di tutta Europa. Dopo una finale al cardiopalma tra i campioni in carica tedeschi BackSquids e il team francese degli Alliance Rogue, questi ultimi ne sono usciti vittoriosi, prendendosi la rivincita dopo essere stati sconfitti l’anno precedente proprio dal team tedesco in semifinale. Per rivedere le migliori giocate, guarda le semifinali e la finale dello Splatoon 2 European Championship sul canale YouTube NintendoItalia.