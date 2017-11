La demo di Yakuza Kiwami 2 arriva la prossima settimana in Giappone

ha annunciato tramite le pagine di Famitsu che la demo giocabile disarà disponibile in Giappone dalla prossima settimana e più precisamente dal 22 novembre, scaricabile liberamente dal PlayStation Store.

I contenuti della versione di prova non sono stati confermati, il publisher ha però approfittato dell'occasione per svelare nuovi minigiochi inclusi in Yakuza Kiwami 2, tra cui il Karaoke, la nuova modalità Arena Gravure Photography Studio e Cyber Troopers Virtual-On, quest'ultimo giocabile in versione completa all'interno di club SEGA Arcade.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone il 7 dicembre in esclusiva su PlayStation 4, nessuna conferma al momento riguardo un possibile lancio di questa riedizione in Occidente.