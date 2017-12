La dipendenza da videogiochi diventa una patologia internazionalmente riconosciuta

Laè ufficialmente entrata a far parte dell', elenco stilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con cui vengono internazionalmente riconosciute le patologie sanitarie.

La lista riceve quindi il suo primo aggiornamento dal 1990, con la novità inclusa della dipendenza da videogiochi. Al momento possediamo una sola bozza del documento ma, come riporta New Scientist, verranno aggiunti tutti i dettagli ufficiali del caso a breve.

Questa decisione è stata presa soprattutto per tutelare e rendere consapevoli i giocatori professionisti, ovviamente esposti in maniera più seria ai pericoli rispetto ad altri appassionati. Vladimir Poznyak, del Department of Mental Health and Substance Abuse del WHO, ha infatti dichiarato che la maggior parte delle persone che videogiocano non soffrono di disturbi, esattamente come accade con chi beve alcol. In determinate circostanze, però, può accadere che la situazione possa diventare abbastanza grave da portare ad una vera e propria dipendenza, paragonabile per certi versi alla ludopatia legata al gioco d'azzardo.