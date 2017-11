La divisione coreana di Riot Games annuncia la creazione di una nuova arena

ha annunciato la creazione di una nuova arena eSport nel centro di Seoul, e prevede di inaugurarlo già nel settembre 2018. Il "" sarà in grado di ospitare fino ae segnerà una nuova era per la

Lee Seung-Hyun, presidente della divisione coreana di Riot Games, ha annunciato che il LoL Park sarà situato al terzo piano del Gran Seoul Building e sarà costruito in stile "arena". Ciò significa che il palcoscenico sarà posto al centro, mentre gli spalti lo circonderanno. Ogni posto a sedere potrà vantare una visuale chiara sul palco e i tre maxi schermi ad alta risoluzione.

Inoltre, ogni spettatore avrà a disposizione porte di ricarica USB e spinotti di alimentazione. Durante le pause i tifosi saranno anche in grado di utilizzare l'internet café della struttura, "PC Bang", dove potranno sfidarsi a League of Legends e ad altri titoli. Un ambiente polifunzionale corredato da negozi che, però, non dimentica gli atleti.

I giocatori professionisti saranno accolti in ciò che Lee Seung-Hyun ha definito come "fantastici spogliatoi" e potranno accedere al palco attraverso un tunnel, costruito secondo gli standard sportivi tradizionali.

L'inizio della costruzione della nuova arena è prevista a gennaio e Riot crede che sarà in grado di ospitare il primo evento entro il prossimo settembre. Non è ancora chiaro quale sarà il metodo di streaming prescelto ma Riot Korea ha chiarito che ha già partnership in corso con i canali televisivi OGN e SPOTV.

Completando la presentazione del progetto, Lee Seung-Hyun ha dichiarato:

"L'eSport coreano e la LCK di League of Legends sono riuscite a crescere molto grazie agli sforzi dei giocatori e al supporto dei fan. Riot Games ha investito l'equivalente di 28 milioni di dollari per portare League of Legends al punto in cui si trova ora, e continueremo a investire ancora di più in futuro".