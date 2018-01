La durata della Beta di Dragon Ball FighterZ potrebbe essere estesa di qualche ora?

Nella giornata di ieri e nella notte la Open Beta diè andata in manutenzione per molte ore:ha spento i server per ottimizzare l'infrastruttura online a seguito della grande mole di utenti attiva durante la prima giornata di prova.

Il down è durato per buona parte della mattinata di ieri e si è esteso a macchia di leopardo anche alla seconda parte del pomeriggio e alla prima serata. Bandai Namco ha pubblicato un messaggio per scusarsi con i giocatori, impossibilitati ad accedere ai server di gioco.

Al momento non sappiamo se la durata dell'Open Beta verrà estesa ma è probabile che il publisher possa decidere di prolungare il termine ultimo di qualche ora, così da venire incontro ai giocatori che non hanno potuto testare il picchiaduro a causa dei lavori sul comparto tecnico.

La Open Beta di Dragon Ball FighterZ terminerà ufficialmente martedì 16 gennaio alle 09:00 del mattino, ora italiana, vi aggiorneremo in caso di eventuali estensioni temporali.