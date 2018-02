La ELEAGUE continua a puntare sui beat 'em up con un nuovo torneo di Tekken 7

Tekken 7 si unisce alla crescente lista di titoli esport supportati dalla Eleague con il, nuovissimo torneo con un'inedita formula a squadre che debutterà in esclusiva su Twitch il prossimo 3 marzo.

La ELEAGUE, ancora una volta collaborerà con l'agenzia di intrattenimento IMG e con il colosso del broacast Turner, partnership che si consolida dopo il successo dei tornei organizzati lo scorso anno per Street Fighter V.

I match verranno affiancati anche da una miniserie in quattro parti, trasmesse ogni venerdì, in onda su TBS il 16 marzo. La serie ripercorrerà i migliori momenti e i match più belli del weekend. A differenza del torneo Street Fighter V dell'anno scorso, la ELEAGUE ha in programma, come abbiamo anticipato, di cambiare il format per Tekken 7: dividerà i venti giocatori americani in quattro squadre composte da cinque elementi ciascuna.

Le partite consisteranno in una serie di match uno contro uno. I perdenti di questi match verranno eliminati e non potranno partecipare alle successive competizioni. Una squadra vince, in sostanza, quando elimina tutti i membri della squadra avversaria.

Al momento non ci sono annunci sui giocatori che prenderanno parte alla ELEAGUE o su come saranno composte le squadre.

Uno staff di esperti di giochi di combattimento si unirà al conduttore della ELEAGUE Richard Lewis per le interviste e le analisi durante l'evento. Questi saranno veterani come Reepal "Rip" Parbhoo, Steve "Tasty Steve" Scott, e Stephen "Sajam" Lyon, l'ambasciatore di Tekken Mark "MarkMan" Julio, e il giornalista Michele Morrow.

L'evento si svolgerà presso l'ELEAGUE Arena di Turner Studios ad Atlanta, davanti al pubblico. Ovviamente per tutti gli altri c'è sempre Twitch.