La European Smash Ball Team Cup di Super Smash Bros si terrà a Milano il 13 aprile

Nintendo sta cercando le migliori squadre di Super Smash Bros Ultimate di tutta Italia per sfidarsi nel primo European Smash Ball Team Cup. Il 13 aprile a Milano, presso Video Games Party in viale Monte Nero 78, i giocatori avranno la possibilità di competere per partecipare alla finale europea dal vivo.

Per determinare i primi campioni nazionali ed europei di Super Smash Bros, squadre formate da tre membri si sfideranno al meglio delle 3 e delle 5 Stock senza oggetti – ad eccezione della potente Smash Ball, che può arrivare in qualsiasi momento per suggellare una vittoria eclatante o dare agli sfavoriti la possibilità di rovesciare le carte in tavola e strappare una vittoria. Le sfide tipo consisteranno in Incontro normale 2v2, Mischia totale e Smash di gruppo 3v3.

Super Smash Bros è la serie di gioco in gruppo per eccellenza, in cui giocatori dovranno mostrare sinergia tra di loro, soprattutto nelle partite 2 vs. 2. Non basterà la forza del giocatore individuale, solo la squadra migliore potrà trionfare e rappresentare l’Italia alle finali europee.

La squadra italiana uscente dalla qualificazione nazionale passerà alla finale questa primavera, dove il trio vincitore sarà incoronato campione dello European Smash Ball Cup 2019. Ulteriori dettagli sulle finali europee verranno rivelati in futuro.

La competizione a livello europeo sarà agguerrita su Super Smash Bros Ultimate: sono centinaia i tornei già organizzati in tutta Europa! Il torneo sarà trasmesso in streaming e commentato sui canali ufficiali Youtube e Twitch. Le iscrizioni saranno aperte il giorno del torneo direttamente al VGP dalle ore 10. Sul sito di Nintendo Italia trovate il regolamento della European Smash Ball Team Cup.