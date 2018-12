La Everyeye Band in Country Roads: Kickstarter per video musicale e backstage bloopers

Quando sul palco della conferenza Bethesda sono partite le note di Country Roads di Fallout 76, lo spirito folk rock che si agita nel cuore di Fossa, Todd e Ale non è riuscito a sedarsi. Le ugole d'oro di Everyeye canteranno una briosa cover del brano: sostenete il progetto su Kickstarter!

Sotto l'attenta regia dei ragazzi di Penumbria Studio, che cureranno la componente tecnica, le riprese e la post-produzione, Alessandro Bruni, Francesco Fossetti e Tommaso Todd Montagnoli si esibiranno in una mirabolante prestazione canora. Le riprese verranno effettuate in esterna e in studio, con la presenza di una band d'eccezione: The Soul Sailors & the Fuckers. Il budget richiesto serve per coprire le spese di produzione, registrazione, allestimento delle location e dello studio, prestazione della band, post-produzione musicale. Tutta la realizzazione verrà seguita da vicino sui social, documentata da foto di scena e scatti dietro le quinte. Oltre alla produzione del videoclip, sarà infine realizzato un filmato che raccolga i blooper migliori.

Durante la realizzazione del progetto verrà garantita la massima trasparenza possibile, soprattutto sulle tempistiche e sulla gestione del budget. Tolti i costi di Kickstarter (circa il 10% del totale), il finanziamento servirà per coprire le spese di: pre-produzione, compensi troupe tecnica, due giorni di riprese, affitto dello studio, registrazione professionale della traccia audio e del mastering, compensi troupe musicale, montaggio e post-produzione del video e della clip backstage/bloopers.

L'obiettivo prefissato è quello di realizzare un videoclip di qualità professionale. Considerando le riprese in esterna (la cui realizzazione è legata alle condizioni meteo) e la necessità di coordinare redazione, troupe musicale e troupe video, le tempistiche per la consegna del video sono indicativamente fissate per marzo 2019. Nel caso in cui la raccolta fondi superi la cifra richiesta (fissata a 1.100 euro), tutte le eccedenze saranno investite per il miglioramento del setup e degli allestimenti o della qualità tecnica.



La raccolta fondi terminerà il 6 gennaio 2019, al momento i finanziamenti hanno coperto oltre il 50% della cifra necessaria, se siete interessati a dare il vostro contributo, vi basta visitare la pagina Kickstarter di Everyeye Band e selezionare uno dei pledge disponibili oppure optare per un contributo libero... approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti per il supporto.