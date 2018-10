La febbre da Red Dead Redemption 2 invade il Giappone

Red Dead Redemption 2 invade il Giappone: come riportato da Kotaku, i poster promozionali del nuovo gioco Rockstar hanno iniziato a comparire nei luoghi più visitati del paese, dalla metropolitana di Tokyo al quartiere al quartiere Shibuya.

Poster, manifesti e cartelloni con artwork e logo del gioco hanno letteralmente invaso le stazioni della metropolitana e gli spazi pubblicitari delle più grandi città giapponesi, con l'obiettivo di promuovere al meglio il prossimo blockbuster della casa di Grand Theft Auto.

Il primo Red Dead Redemption è stato pubblicato in Giappone su PlayStation 3 nell'ottobre 2010 (qualche mese dopo il lancio in Occidente), vendendo 71.000 copie nella settimana di lancio, superato da Kingdom Hearts Re:Coded con 96.000 pezzi. Vendite più tiepide per la versione Xbox 360, ferma a 26.000 unità, da paragonare però allo scarso installato della console Microsoft in Giappone.

Red Dead Redemption 2 uscirà in contemporanea mondiale il 26 ottobre 2018 nei formati PlayStation 4 e Xbox One.