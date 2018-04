La Federazione di calcio francese entra ufficialmente nell'esport con una propria squadra

La Federazione francese di calcio entra ufficialmente nel mondo esport inaugurando il suo nuovo team eFoot. La nuova formazione nazionale sarà guidata da Fabien Devide, detto "Neo", una figura chiave negli eSport transalpini e membro fondamentale del Team Vitality.

Sedici giocatori sono stati preselezionati per partecipare a un boot di qualificazione che si terrà il 20 e il 21 aprile a Clairefontaine. Di questa preselezione, dodici giocatori provengono dalla classifica FUT Champions (FIFA Ultimate Team) tra i migliori alla fine di febbraio. Gli altri quattro giocatori preselezionati sono stati scelti a discrezione del nuovo mister.

Al termine di questa fase di preselezione, quattro giocatori saranno selezionati per formare il Team de France e partecipare a exhibition match contro altre nazioni per tutta la stagione 2018.

I sedici giocatori preselezionati verranno annunciati dopodomani, mercoledì 11 aprile, sui social network e tramite l'account ufficiale @eFootDeFrance e presentati nell'arco di tutta la settimana.

Integrando l'universo eSport con il mondo sportivo tradizionale, la FFF sta perseguendo la sua strategia di innovazione e servizi come parte del suo piano pluriennale denominato AMBITION 2020.

François Vasseur, direttore marketing della FFF: "La creazione di eFoot Team de France è pienamente in linea con la logica di innovazione della Federazione. La FFF rafforzerà la sua esperienza in tutte le componenti del calcio e amplierà la sua community, che è già molto attiva. La FFF è tra le federazioni nazionali che si pongono come i pionieri nel mondo esport".