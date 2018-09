La fine di un'era: gli SK Telecom T1 di Faker eliminati dai Gen.G, addio ai sogni mondiali

“End of an era”. Dopo tre partecipazioni consecutive ai Worlds, gli SK Telecom T1 hanno perso contro i rivali Gen.G per 2 a 3 nelle finali regionali della LCK.

Per la partita gli SKT hanno apportato alcune modifiche al roster. Ritornando alla formazione iniziale, oltre al loro star mid Lee "Faker" Sang-hyeok, ha partecipato alla sconfitta anche il laner Park "Untara" Ui-jin, sostituto di lusso.

Con il ritorno di Untara e Faker, gli SKT sembravano esser tornati alla loro strategia consolidata. Questa strategia, però, si è rivelata vincente solo per la prima metà della serie, con Faker e il carry Bae "Bang" Jun-sik che hanno segnato le maggiori giocate per il team.

Durante i match, però, i Gen.G ha iniziato ad adattarsi alla strategia degli SKT, cambiando i giocatori per modificare il loro stile di gioco. La scelta ha pagato.

Con la sconfitta contro i Gen.G, la stagione 2018 degli SKT è finita. L'ultima volta che SKT ha mancato un Campionato del Mondo è stato quattro anni fa, quando la formazione perse contro Samsung White e NaJin White Shield durante la qualificazione regionale di quell'anno.

Gen.G, quindi, passa al secondo turno della qualificazione regionale, dove affronterà i finalisti del LCK Summer Split, la sorpresona Griffin. Questo secondo turno si svolgerà domani, 14 settembre, a partire dalle 10:00 di mattina, orario nostrano.