La Forma dell'Acqua trionfa agli Oscar: Hideo Kojima si congratula con Guillermo del Toro

è stato indiscusso protagonista della Notte degli Oscar , portandosi a casa quattro statuette per(La Forma dell'Acqua), tra cui Miglior Regia, Miglior Film, Colonna Sonora e Miglior Scenografia.

Un trionfo che non è passato inosservato e dopo questo grande successo non potevano mancare le congratulazioni di Hideo Kojima, amico personal del regista, che subito ha espresso la sua gioia su Twitter con un'immagine che utilizza il modello poligonale di Guillermo del Toro che vedremo in Death Stranding.

Ricordiamo che i due sono attualmente al lavoro sul gioco insieme a Norman Reedus, al momento il progetto è ancora privo di una data di uscita, nell'attesa siamo certi che il trio si incontrerà presto per brindare al successo dell'amico di Guillermo del Toro.