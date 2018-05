La furia di RAGE 2 esplode nel primo gameplay trailer, uscita prevista nel 2019

Come promesso, oggi alle 16:00 Bethesda ha pubblicato il primo gameplay trailer di RAGE 2, un video che permettere di vedere il gioco in azione dopo il breve teaser trailer che ha accompagnato il reveal ufficiale del 14 maggio.

"Nato da una collaborazione tra id Software, gli dèi degli sparatutto e Avalanche Studios, i maestri del caos open world, RAGE 2 scatena una carneficina così intensa che poteva provenire solo da due importantissimi sviluppatori AAA. Proprio così, questo è un c***o di gioco AAAAAA. Parti per la Zona devastata per immergerti nel puro delirio su Xbox One, PlayStation 4, e PC nel 2019."

Il publisher ha inoltre annunciato che maggiori dettagli su RAGE 2 (oltre a un nuovo trailer) verranno rivelati lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino durante la conferenza E3 di Bethesda. RAGE 2 è atteso nel 2019 su PC Windows, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.