La Game of the Year Edition di NieR Automata arriverà in Europa a febbraio

Square Enix ha annunciato che NieR Automata Game of the YoHRa Edition, la nuova edizione del pluripremiato GdR d’azione post-apocalittico, arriverà su PlayStation 4 e PC il 26 febbraio 2019.

Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissime recensioni positive in tutto il mondo grazie alla profonda ed accattivante storia creata dal director Yoko Taro, alla pluripremiata colonna sonora creata da Keiichi Okabe e alle sue fantastiche e frenetiche battaglie in 60fps. Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames, NieR Automata è l’unione perfetta tra un gioco d’azione e un gioco di ruolo in un fantastico e desolato open world. Il giocatore dovrà combattere nei panni degli androidi 2B, 9S e A2 in una battaglia per riportare il mondo nelle mani dei loro creatori umani.

NieR Automata Game of the YoRHa Edition include il gioco base e vari contenuti digitali, tra cui: l'espansione 3C3C1D119440927, quattro design per i Pod (Grimoire Weiss, Pod vintage grigio, Pod vintage rosso e Pod di cartone) e la Machine Mask Accessory. Inoltre, chi acquisterà la versione per PlayStation 4 riceverà un tema dinamico, 15 avatar PSN, la skin Pod console e la amazarashi Head Pod Skin, mentre chi acquisterà il gioco su Steam riceverà 2 sfondi.