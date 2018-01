La Global Jam arriva a Bari con un nuovo evento programmato dal 26 al 28 gennaio

Laarriva finalmente acon un nuovo evento dedicato a tutti gli sviluppatori di videogiochi della città. La fiera verrà ospitata presso lo Spazio 13, nel cuore del quartiere Libertà, dal 26 al 28 gennaio.

La Global Game Jam è un evento che si svolge annualmente in 485 sedi sparse per tutto il globo ed è dedicato a tutti coloro che sviluppano video giochi, sfidandoli a realizzare un video game completo nell’arco di 48 ore secondo un tema prestabilito.

La prima Global Game Jam di Bari nasce da un’idea di Simona Maiorano e Giuseppe Longo, sviluppatori di videogiochi sul territorio pugliese, e sarà ospitata dalla scuola di pratiche innovative, Spazio 13, nel cuore del quartiere Libertà. L’appuntamento è a partire dalle 14.00 di venerdì 26 Gennaio fino alle 18.00 di domenica 28 Gennaio, in via Colonnello de Cristoforis 8 a Bari.

La sede di Spazio13 sarà aperta per 48 ore e permetterà a tutti i partecipanti di rimanere in sede anche durante le ore notturne. La partecipazione è gratuita: basta iscriversi come Visitatore o come Jammer sulla pagina dell’evento Eventbrite.