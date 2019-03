La grafica di Red Dead Redemption 2 è peggiorata con i recenti update?

Da qualche settimana nelle community e sui forum dedicati a Red Dead Redemption 2 si sta discutendo molto di un presunto peggioramento grafico subito dal gioco a seguito della pubblicazione dell'aggiornamento 1.06, avvenuto sul finire dello scorso mese.

L'update in questione, come la maggior parte di quelli pubblicati negli ultimi mesi, era diretto principalmente a Red Dead Online, componente multiplayer attualmente in fase Beta. Nonostante ciò, sembra aver influito anche sull'aspetto visivo della campagna per giocatore singolo. A quanto pare, potrebbe aver rimosso o ridotto in maniera sensibile la qualità dell'Occlusione Ambientale, un effetto che conferisce realismo alla scena e migliora l'ombreggiatura nei punti in cui due oggetti o due superfici s'incontrano, tenendo conto di un parametro come l'attenuazione luminosa.

Un giocatore, che su Twitter è conosciuto come Daeralbandicoot, ha messo a confronto la medesima scena tratta da due differenti versioni del titolo, la 1.00 e la 1.06. Trovate le due immagini in calce a questa notizia. Vi consigliamo di ingrandirle a schermo intero per apprezzare le differenze: nella seconda è stata chiaramente ridotta l'occlusione ambientale in diversi punti della scena, come è possibile notare nel punto d'incontro tra il pavimento e il bancone del bar.

In ogni caso, non riteniamo opportuno tirare delle conclusioni definitive utilizzando come unica prova questa comparativa, poiché andrebbero fatte delle indagini più approfondite. Non è escluso, inoltre, che le differenze possano essere dovute alla differente ora della giornata. Non conosciamo neppure la piattaforma impiegata per il confronto: l'autore gioca sicuramente su PlayStation 4, ma non sappiamo quale sia tra la standard e la Pro. Cosa ne pensate? Avete notato anche voi un peggioramento grafico di Red Dead Redemption 2 nel corso degli ultimi aggiornamenti? Prima di salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni Red Dead Online si è aggiornato con la modalità Bottino di Guerra.