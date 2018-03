La Juventus in chiaro, il Bitcoin, il 4G sulla Luna ed Obama. Le top news tech di ieri

Giornata ricca di novità dal settore televisivo, con tante notizie ed indiscrezioni arrivate da questo fronte. E' anche stata una giornata estremamente importante per la regolamentazione continentale del, oltre che per il possibile approdo del 4G sulla Luna. Altrettanto interessanti le dichiarazioni di Obama sui social network.

Regolamentazione Bitcoin in Europa: si attende il G20

Non potevamo non partire dal fronte Bitcoin, perchè è stata una giornata estremamente importante. La Commissione Europea infatti ha stabilito che non ci sarà alcuna regolamentazione a livello sovrannazionale della criptovaluta almeno fino al 2019.

Il motivo è da ricercare nel fatto che, coloro che sono stati presenti al tavolo di Bruxelles, hanno stabilito che bisognerà attendere il G20 di Buenos Aires, in programma a Luglio, per stabilire la linea guida da adottare.

Non sono mancati però gli spunti di riflessione, perchè sono comunque state indicate alcune linee guida che sicuramente saranno oggetto di discussione.

Nokia e Vodafone portano l'LTE sulla Luna

Tra le notizie più apprezzate figura quella che riguarda la partnership stilata tra Nokia e Vodafone, che mira a portare l'LTE sulla Luna entro il 2019.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto potrebbe permettere alle varie agenzie e società che hanno intenzione di operare nel settore spaziale, di ottenere immagini in diretta ed in alta definizione dal satellite più importante del nostro pianeta.

Obama si scaglia contro Facebook e Google

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni dell'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale nel corso di un incontro con gli studenti tenuto al MIT di Boston, si è duramente scagliato contro Google e Facebook, ed in generale tutti i social network.

Secondo l'ex inquilino della Casa Bianca, strumenti come questi rappresentano un grave pericolo per le democrazie.

Dichiarazioni che hanno fatto a lungo discutere, dal momento che come notato da molti, Obama è stato il primo ad avvalersi dei social network durante la sua campagna elettorale che lo ha portato a diventare presidente degli USA.

Mediaset: Tottenham - Juventus in chiaro su Canale 5

Ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus. Mediaset, infatti, ha annunciato che trasmetterà in chiaro il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma il prossimo 7 Marzo a Wembley tra Tottenham e Juventus. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, con il commento di Sandro Piccinini ed Antonio di Gennaro.

Comcast pronta ad acquistare Sky

Sempre per quanto riguarda il settore televisivo, dagli Stati Uniti è rimbalzata l'incredibile notizia.

Secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa americane, il colosso Comcast avrebbe intenzione di acquistare Sky. Gli statunitensi avrebbero già messo sul piatto 25 miliardi di Dollari per soffiare la televisione a Murdoch.

Ultime notizie dal MWC

Sono arrivati anche gli ultimi contenuti dal Mobile World Congress di Barcellona, che abbiamo seguito con approfondimenti e video hands on.

Proprio per quanto riguarda le video anteprime, ieri sono arrivate quelle dal Booth di Lenovo e dallo stand di ZTE, che ci ha permesso di provare i ZTE Blade V9 e Blade V9 Vita.

E' giunta anche un'indiscrezione, infine: a quanto pare al MWC sarebbe stato mostrato uno smartphone Android per bambini. Verità o no?