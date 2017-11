La Korean Esports Association coinvolta in un pesante scandalo di corruzione

La polizia sudcoreana ha fatto irruzione negli uffici della), lo scorso lunedì 6 novembre, dopo le accuse che avevano travolto l'associazione.

Secondo i quotidiani coreani, i procuratori starebbero investigando sulla provenienza dei fondi ricevuti nel 2015 da un ex presidente KeSPA in nome della Lotte Homeshopping, un'azienda già pesantemente coinvolta in due grandi scandali di corruzione.

L'inchiesta è iniziata dopo che ai procuratori sono stati presentati alcune prove che l'ex presidente KeSPA aveva ricevuto diverse centinaia di migliaia di dollari dall'azienda Lotte Homeshopping. Ciò è stato accompagnato da indiscrezioni secondo cui la stessa società avrebbe esercitato pressioni anche per fare eleggere lo stesso presidente. I procuratori stanno inoltre investigando su un accordo di sponsorizzazione tra le due parti riferito proprio all'anno 2015, quando la Lotte Homeshopping sponsorizzò la KeSPA Cup.

Non è ancora chiaro se l'accordo, di circa 270.000 dollari, sia stato siglato durante o successivamente la presidenza del soggetto incriminato.

Secondo la rete televisiva JTBC News, durante l'inchiesta la polizia avrebbe compiuto tre arresti. KeSPA nega, ovviamente, di aver ricevuto denaro in modo illecito da Lotte Homeshopping, sostenendo via Twitter che tutto faceva parte di un legittimo accordo di sponsorizzazione. Non è la prima volta che il gruppo Lotte viene coinvolto in uno scandalo di corruzione. Già nel 2016, due scandali ne avevano scosso i vertici.

Solo due mesi dopo l'avvio della prima inchiesta, la polizia interrogò il vice presidente del gruppo, Lee In-Won, dopo le indiscrezioni secondo cui avrebbe perseguito diversi tentativi di corruzione politica. Più tardi fu trovato morto in casa, presumibilmente suicidatosi per evitare l'arresto e la vergogna di processo pubblico.

Lo scandalo di cui abbiamo parlato in apertura, inoltre, fa seguito alle notizie del mese scorso secondo cui la KeSPA sarebbe passata dall'essere un "membro ufficiale" del Comitato Olimpico coreano Integrato ad essere espulso con formula definitiva, ovvero senza la possibilità di rientrare nel consiglio direttivo.

Ironia del destino, solo pochi giorni prima che la polizia facesse irruzione negli uffici di KeSPA, la Corea del Sud vedeva ben due squadre ai vertici del mondo nelle rispettive competizioni: la League of Legends Worlds (coi Samsung Galaxy) e la Overwatch World Cup.