La libreria di Nintendo Switch si arricchisce da oggi con due nuovi titoli 34BigThings

Nella giornata di oggi, 34BigThings ha pubblicato due nuovi titoli che vanno ad arricchire il parco titoli di Nintendo Switch. Parliamo di Otto - Pull me Up e Parallel - Think Twitce, ora disponibili sull'eShop della console ibrida della casa di Kyoto.

Otto - Pull me Up narra la storia di Otto, descritto come il criceto più pigro di sempre. Sfruttando i controlli touch o agitando la console, il compito dei giocatori sarà quello di aiutare Otto a fuggire da ogni livello che si presenterà di volta in volta. Negli oltre 90 scenari di gioco, bisognerà inoltre prestare attenzione a pericolose trappole e boss letali.

Parallel - Think Twitce è invece un platformer dal forte carattere grafico-stilistico che vi permetterà di controllare due personaggi in contemporanea. Abilità, prontezza e tempismo si riveleranno fondamentali per superare ogni stage del gioco. Il titolo presenta una modalità cooperativa.

Cosa ne pensate dei due nuovi giochi targati 34BigThings?