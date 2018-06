La licenza della Serie B potrebbe arrivare nei prossimi capitoli di FIFA e PES

Come riferito su Twitter, la Lega di Serie B starebbe dialogando con EA Sports e Konami per inserire la licenza ufficiale del Campionato italiano di seconda categoria in FIFA 19 e Pro Evolution Soccer 2019.

"È un ragionamento aperto da tempo e stiamo già dialogando sia con EASports che con Konami. Speriamo bene" riferisce l'account Twitter della Lega Serie B, in risposta alla domanda di un utente che chiedeva delucidazioni sulla possibilità di vedere il secondo Campionato italiano su FIFA e PES.

Restando in tema, proprio pochi giorni fa La Gazzetta dello Sport annunciava il ritorno della licenza di Serie A in FIFA 19, confermando che nel prossimo titolo calcistico di EA Sports vedremo il nome e il logo ufficiali della massima divisione italiana. Per sapere se un simile trattamento toccherà anche alla Serie B, tuttavia, dovremo attendere ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane.

Ad ogni modo, abbiamo la conferma che la Lega Serie B si sta interessando alla questione, entrando direttamente in contatto con EA Sports e Konami. Vi farebbe piacere vedere la seconda divisione del nostro Campionato nei futuri capitoli di FIFA e Pro Evolution Soccer?