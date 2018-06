La lineup di Cuffie da Gaming Turle Beach è disponibile anche per Nintendo Switch

Turtle Beach ha annunciato che la propria lineup di cuffie da gaming è ora disponibile anche per Nintendo Switch, permettendo agli utenti della console ibrida di giocare al meglio con i titoli multiplayer come Fortnite.

Durante l’E3 della scorsa settimana Epic Games e Nintendo hanno reso disponibile Fortnite su Nintendo Switch, espandendo il titolo campione di incassi a tutte le maggiori console disponibili sul mercato. Epic Games ha inoltre confermato che Fortnite avrà le funzionalità chat in-game anche su Switch, che evita ai giocatori di dover usare altri tipi di soluzioni per comunicare con i compagni. Turtle Beach, che già dispone del più grande assortimento di cuffie da gaming ad altà qualità, ha confermato che le 25 cuffie della line-up corrente sono totalmente compatibili con il sistema di chat in-game di Fortnite su Switch. (Per la lista completa degli headset di Turtle Beach compatibili con Nintendo Switch, andate a questo indirizzo.)



"La mossa di Epic Games di portare anche su Switch il chat system di Fortnite è stata brillante, dato che ora i giocatori possono avere la migliore esperienza audio possibile, grazie alle migliori cuffie disponibili" dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. "Epic ha inoltre aperto le porte a futuri sviluppatori che porteranno i loro titoli multiplayer su Nintendo Switch, e potranno implementare i giochi con un sistema di chat già collaudato, grande notizia sia per Nintendo che per Turtle Beach, ma più importante ancora.. per i giocatori."



Dal momento in cui Fortnite è stato disponibile per Nintendo Switch, è stato scaricato più di 2 milioni di volte durante le prime 24 ore, secondo le stime di Nintendo. Tempismo perfetto, dato che Turtle Beach ha appena rivelato due nuovissimi prodotti all’E3 - Le Recon 200 e le Stealth 300 - entrambe ottimizzate per Fortnite su Nintendo Switch, così come per gli altri giochi Battle Royale, offrendo un potente audio amplificato, una chat cristallina e molto altro ancora.



Rumore in bianco e nero. Con le Recon 200, i giocatori avranno a disposizione un nuovo headset dal design accattivante in bianco e nero, capace di trasmettere un potente audio amplificato grazie ai bassi potenziati. Sia che tu abbia Xbox One o PS4, Le Recon 200 ti daranno una qualità audio in game senza eguali, oltre ad una chat cristallina grazie agli altoparlanti da 40mm e al microfono flip-to-mute ad alta sensibilità. Inoltre, la banda rinforzata in metallo e i cuscinetti rivestiti in memory foam forniscono grande durabilità e comodità senza eguali. Le Recon 200 hanno una batteria ricaricabile offre oltre 12 ore di autonomia, oltre a intuitivi comandi integrati, mic monitoring, e interruttore per indicare la console utilizzata. Le Recon 200 funzionano alla grande anche con Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili con jack standard da 3.5mm, e saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 59,99 €.



Le nuovissime Stealth 300 incorporano molte feature che appartengono alle cuffie più vendute in Nord America durante l’anno appena trascorso, le Stealth 600, in modo da fornire ai giocatori tutte le più importanti novità di Turtle Beach per una cuffia cablata. Le Stealth 300 per Xbox One e PS4 mettono a disposizione dei giocatori qualità e proprietà costruttive di primo livello, come la banda rinforzata in metallo, l’inconfondibile ProSpecs, sistema completamente glass-friendly progettato con cuscinetti in memory foam, microfono flip-to-mute con mic monitoring, oltre a garantire oltre 40 ore di autonomia della batteria. Inoltre, le Stealth 300 per Xbox One sono ottimizzate per funzionare con Windows Sonic di Microsoft, applicazione per portare il suono surround ad un altro livello e farti immergere completamente nei tuoi giochi, nei film o nella tua musica preferita. Le Stealth 300 per Xbox One e PS4 arriveranno nei negozi di tutto il mondo durante il prossimo luglio ad un prezzo consigliato di 79,99 €.