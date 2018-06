La mappa di Dying Light 2 sarà quattro volte più grande rispetto al primo capitolo

Dying Light 2 è stata una delle grandi sorprese dell'E3 2018: dopo il reveal, avvenuto nel corso della conferenza Microsoft del 10 giugno, abbiamo poi appreso numerosi dettagli sulla produzione. In queste ore il team di sviluppo è tornato a parlare del titolo, tra mappa di gioco e gameplay.

Parlando ai microfoni di Variety, il lead designer Tymon Smektala ha descritto come cambierà il gameplay di Dying Light 2, specificando il modo in cui le meccaniche si differenzieranno rispetto al passato: in sostanza, tutto ciò che riguarda il movimento, il crafting, il combattimento o le abilità "è stato ottimizzato".

Per quanto riguarda i movimenti, ad esempio, verranno implementati nuovi attacchi in parkour come il lanciarsi attraverso le finestre o colpire i propri nemici mentre si oltrepassa un ostacolo. Ci saranno anche dei puzzle da risolvere con l'ausilio delle meccaniche di movimento, sfruttando le abilità di parkour ad esempio spostandosi da un punto verso un altro.

Sul fronte del combattimento, invece, il team di sviluppo sta lavorando per rendere l'esperienza più realistica rispetto al primo capitolo, ma anche più dinamica, con meccaniche volte ad anticipare gli attacchi o allo sfruttare le aperture dei nemici.

Smektala ha poi concluso affermando che Dying Light 2 sarà estremamente più ambizioso del suo predecessore anche in termini di grandezza della mappa: il mondo di gioco, infatti, sarà 4 volte più grande rispetto a quello del primo capitolo.

Il gioco uscirà nel 2019 ed è in sviluppo per PS4, Xbox One e PC.