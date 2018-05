La mappa Rialto di Overwatch è ora disponibile su tutte le piattaforme

L'ultima patch rilasciata da Blizzard Entertainment per Overwatch ha messo a disposizione degli utenti la nuova mappa Rialto, disponibile nelle modalità Partita Rapida, Arcade e Partita Personalizzata. Il design vi sembrerà molto familiare a quello già visto in Ritorsione: la differenza è che a Rialto splende un sole accecante.

La mappa, disegnata specificatamente per la modalità Trasporto, è impreziosita da alcuni dettagli degni di nota come il passaggio dei motoscafi e delle iconiche gondole nei canali, che risultano anche utili al gameplay in quanto potranno ospitarvi a bordo e portarvi alle spalle della squadra nemica. Qua e là si può inoltre notare la presenza di alcuni ponti e locali caratteristici della città, riprodotti in pieno stile Blizzard: tra questi figura la Galleria D’arte Omnica, descritta dal gioco come "una galleria d'arte locale".

Al momento è ancora presto per valutare quanto la mappa possa essere bilanciata, il video mostra tanti ambienti ben caratterizzati e diversificati tra loro, con uno sviluppo verticale delle strutture molto marcato; cosa che potrebbe renderla adatta ad ogni stile di gioco, ma anche far emergere i soliti problemi legati alla grande diversità che caratterizza i personaggi del roster.

L'update introduce anche i cambiamenti già annunciati per Hanzo, le cui caratteristiche ed abilità sono state completamente stravolte e addirittura, come nel caso della Freccia Infida, direttamente eliminate; mentre anche Symmetra sta per ricevere un rework totale, del quale potete trovare maggiori informazioni qui.