La mappa Vikendi disponibile in PlayerUnknown's Battlegrounds e PUBG Mobile

Dopo essere passata per le forche caudine del test server, la mappa Vikendi di PlayerUnknown's Battlegrounds è ufficialmente disponibile in tutte le versioni del battle royale di PUBG Corp. e può essere esplorata su PC, PlayStation 4, Xbox One e sistemi iOS e Android.

La nuova isola di PUBG e PUBG Mobile è caratterizzata da un layout quadrato (6x6) e da una vegetazione completamente ricoperta di neve, con vallate sconfinate, fitte foreste di conifere e villaggi immersi nella natura.

All'interno dello scenario che sancisce l'arrivo della stagione invernale nell'universo multiplayer di PUBG sarà possibile utilizzare una motoslitta che, come hanno avuto modo di scoprire i giocatori che hanno partecipato alla recente fase di stress test tenutasi su Steam, si rivelerà particolarmente utile per velocizzare gli spostamenti tra una regione e l'altra di Vikendi.

Il nuovo aggiornamento gratuito di PlayerUnknown's Battlegrounds introduce inoltre degli interessanti correttivi all'economia di gioco e alle dinamiche di progressione delle sfide. Gli sviluppatori di Tencent e Bluehole, nella fattispecie, hanno deciso di agire su due parametri in particolare, ovvero sulla dimensione delle "aree sensibili" corrispondenti alle zone dinamiche in cui recarsi nelle fasi più avanzate delle sfide battle royale e sul bilanciamento delle armi, ad esempio nel danno arrecato dai singoli colpi inferti all'avversario di turno.