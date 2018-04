La mod prequel per Fallout: New Vegas è finalmente in beta dopo 9 anni di sviluppo

I giocatori di Fallout: New Vegas conosceranno sicuramente la mod Fallout: New California, precedentemente conosciuta con il nome di Project Brazil, che ora dopo ben 9 anni di sviluppo da parte di un gruppo di modder appassionati dell'RPG targato Obsidian è entrata in fase beta. Un'ottima notizia per chi ha voglia di pattugliare ancora il Mojave!

Adesso il pacchetto è giocabile dall'inizio fino ai titoli di coda, e nonostante qualche bug persista qua e là il codice è solido abbastanza da regalare una buona esperienza di gioco.

Avvistata inizialmente nel lontano 2013 sotto un diverso nome, Project Brazil, la mod era destinata a Fallout 3 ma nel corso del suo sviluppo ha cambiato titolo di riferimento; New California mette a disposizione dei fan della saga di Bethesda ben 14.000 linee di dialogo, recitate da 42 attori per circa una sessantina di NPC. Per fare un rapido confronto, New Vegas ne contiene 65.000 di linee di dialogo, un record assoluto per l'epoca, mentre Fallout 3 si ferma sulla soglia delle 40.000.

La mod è stata sviluppata secondo i canoni del franchise, ed offre la bellezza di 12 finali multipli raggiungibili tramite diversi bivi narrativi messi a disposizione del giocatore durante le quest: scegliere di portarne a termine una al posto di un'altra potrebbe avere delle conseguenze molto pensanti sul vostro mondo di gioco.

E voi cosa ne pensate di questa mod? Se volete maggiori informazioni potete consultare questo indirizzo.