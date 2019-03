La modalità Battle Royale di Battlefield 5 non sarà free-to-play 'per ora'

Uno dei motivi per cui il genere dei Battle Royale è diventato così popolare è che l'accesso a questi è totalmente gratuito. Da Apex Legends a Fortnite Battle Royale, il modello di distribuzione è sempre lo stesso: free-to-play con possibilità di acquistare modifiche estetiche.

Il che significa personalizzazione selvaggia del proprio personaggio, ma nessun vantaggio competitivo in battaglia. Insomma, una formula consolidata che si è rivelata vincente nel corso del tempo.

Ultimamente, anche Battlefield 5 è salito sul carrozzone dei Battle Royale, con l'annuncio della modalità Tempesta di Fuoco, che però, pur essendo un add-on gratuito per il gioco, non può ovviamente considerarsi free-to-play. E avendo il videogame venduto circa 7.5 milioni di copie, la potenziale base di giocatori sarebbe decisamente inferiore a quella di Apex Legends e Fortnite, in questo momento i punti di riferimento del genere.

La cosa però non sembra preoccupare Criterion, come dimostra una recente intervista rilasciata da John Stanley: "Al momento è davvero importante per Tempesta di Fuoco essere parte di Battlefield 5. Ci sono diversi collegamenti che riportano al gioco, come l'XP guadagnata, i rank e quant'altro, così come le armi e i veicoli che si usano in quella modalità. Per noi è un modo per far conoscere ai giocatori qualcosa di diverso nell'universo di Battlefield. Questo è quello che vogliamo".

Eppure Stanley non sembra chiudere del tutto a un cambiamento: quando gli è stato chiesto infatti se ci fossero piani per il futuro in questo senso, la risposta è stata "Per il momento no". Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere se Tempesta di Fuoco diventasse gratis per tutti? Intanto, per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Battlefield 5.