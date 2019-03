La modalità Sopravvivenza di Fallout 76 arriva in Beta la prossima settimana

Bethesda ha annunciato che la Beta della modalità sopravvivenza di Fallout 76 sarà disponibile dal 26 marzo: la Beta rappresenta un primo passo verso interessanti migliorie al comparto PvP, gli sviluppatori si aspettano di ricevere preziosi feedback e suggerimenti da parte della community.

"Pronti e carichi! Ci stiamo preparando a pubblicare la modalità Sopravvivenza Beta il 26 marzo, il nuovo modo di giocare competitivo diverso dalla modalità principale, con meno restrizioni per quanto riguarda il PvP, posta in gioco più alta per quando si affrontano gli altri e un bonus PE permanente. Implementeremo anche un sistema di classifiche da scalare per vantarvi con gli amici e nuove sfide settimanali che offrono ricompense leggendarie. Proseguite con la lettura per scoprire cosa vi aspetta la prossima settimana con l’arrivo della Beta. Dopo aver selezionato Gioca nel menu principale, potrete scegliere tra la modalità Avventura e la nuova modalità Sopravvivenza. La modalità Avventura è Fallout 76 come lo conosciamo oggi, ma con una modifica significativa: ridurremo a zero i danni che subite dai giocatori con cui non c’è ostilità. Maggiori dettagli su questo cambiamento più avanti.

Sopravvivenza è la nuova modalità più competitiva che cambia le regole del PvP e delle meccaniche della morte e offre un bonus del 20% ai PE ottenuti giocando. Come spiegato in un articolo precedente, tutto quello che potete fare in modalità Avventura, come missioni, eventi ed esplorazione, è disponibile anche in modalità Sopravvivenza. I vostri progressi attuali con qualsiasi personaggio saranno condivisi tra le due modalità, pertanto tutto ciò che li influenza in una modalità verrà rispecchiato nell’altra."

Bethesda ha pubblicato recentemente la modalità Wild Appalachia di Fallout 76 che ha portato in dote un nuovo Sistema di Creazione ed altre interessanti novità per il gioco Bethesda. La compagnia ha in programma tantissime altre novità per il 2019, per saperne di più non ci resta ce attendere le prossime settimane...