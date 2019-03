La modalità Sopravvivenza di Fallout 76 entra in Beta col nuovo update

La modalità Sopravvivenza di Fallout 76 è solo una delle tante novità che caratterizzano l'aggiornamento 7.5 del GDR multiplayer di Bethesda, come possiamo intuire scorrendo le note della patch che accompagnano la pubblicazione di questo importante update su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento va a limare l'esperienza ruolistica e free roaming fornita da Wild Appalachia e introduce la Beta di Sopravvivenza, una modalità con meno restrizioni e una posta in gioco più alta per coloro che desiderano ingaggiare dei combattimenti PVP contro gli altri esploratori del West Virginia mutante di Fallout 76.

Sempre grazie al nuovo update avremo inoltre delle classifiche che terranno traccia delle nostre statistiche ingame, un ricco bonus per tutti i punti esperienza ottenuti assieme al nostro alter-ego e delle ricompense di livello Leggendario per le nuove sfide da affrontare ogni settimana. Per distinguere l'offerta ludica della Beta della modalità Sopravvivenza con quanto offerto dal titolo "base", gli autori di Bethesda hanno deciso di rinominare la modalità standard di Fallout 76 in "Avventura", rimuovendo del tutto la possibilità di ricevere punti danno da parte di altri giocatori non cui confronti non saremo ostili (e viceversa).

Nella speranza di ricevere un vostro riscontro sulla nuova modalità Sopravvivenza di Fallout 76, vi riproponiamo la recensione del GDR di Bethesda e un articolo di approfondimento dedicato, ebbene sì, a un utente che ha creato ingame un labirinto mortale con annesso Deathclaw per ingannare gli altri giocatori.