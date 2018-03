La morte di Stephen Hawking, le falle di AMD e la Space Force di Trump. Le top news tech

E' stata una giornata molto triste, quella di ieri, per i tanti appassionati di astrofisica e cosmologia, due branche della scienza che hanno perso una vera e propria icona: si è spento, infatti, a 76 anni,, una delle menti più brillanti del nostro secolo. Il cosmologo, che da tempo lottava contro la SLA, è morto a Cambridge.

Addio a Stephen Hawking

L'argomento di cui abbiamo più parlato nella giornata di ieri sulle pagine di Everyeye Tech non poteva che essere la morte di Stephen Hawking, che come annunciato dalla famiglia in un comunicato firmato dai figli Lucy, Robert e Tim si è spento all'età di settantasei anni presso la sua abitazione di Cambridge. Ad Hawking vanno molte delle scoperte più importanti dei nostri tempi, in particolare le sue teorie sui buchi neri e sull'origine dell'universo. Proprio di recente lo scienziato si era scagliato contro l'IA, che secondo lo stesso potrebbe distruggere l'umanità.

Inutile dire che la notizia della morte di Hawking ha scatenato reazioni da parte di tutto il mondo della scienza, che ha voluto ricordare attraverso Twitter lo scienziato. Molto belli i ricordi di NASA ed ESA: l'Agenzia Spaziale Americana ha pubblicato un filmato che ritrae proprio la conversazione tenuta nel 2014 da Hawking con gli astronauti presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, mentre l'ESA, citando una frase dell'inglese, ha sostenuto che "ci ha mostrato che non ci sono limiti per realizzare i nostri sogni. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia".

Anche il mondo della tecnologia ha ricordato Hawking. Oltre a Larry Page, anche l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook sul proprio account ufficiale presente sul social network di microblogging ha portato il proprio tributo ad Hawking, affermando che "saremo sempre ispirati dalla sua vita e dalle sue idee".

Sempre restando in ambito Hawking, vi abbiamo anche riproposto la tesi di dottorato pubblicata lo scorso mese di Ottobre dall'Università di Cambridge sul proprio sito web ufficiale, che era andato letteralmente in tilt a causa dell'elevata richiesta.

La startup che vuole caricare il cervello nel cloud

Non solo Hawking però, perchè sono giunte anche altre notizie molto interessanti, che sono passate in secondo piano visto il clamore scatenato dalla morte dello scienziato.

Tra le più interessanti c'è quella che ha come protagonista Nectome, una startup che si è preposta l'obiettivo di caricare il cervello nel cloud, imbalsamandolo. Sebbene al momento i test siano stati effettuati solo sugli animali, sono già venticinque le persone che si sarebbero dette disposte a provare la procedura che, però, oltre ad avere un costo di 10.000 Dollari, è fatale in quanto vengono iniettate nel cervello delle sostanze chimiche imbalsamanti che preservano la struttura neuronale, uccidendo il paziente.

Resta anche da capire come utilizzare i dati immagazzinati.

AMD: tredici falle nei processori Ryzen ed EPYC

Torna la psicosi sicurezza per gli utenti. Dopo Spectre e Meltdown, alcuni ricercatori della compagnia israeliana CTS-Labs, hanno scovato tredici falle di sicurezza nei processori AMD di ultima generazione, vale a dire i Ryzen, EPYC, Ryzen Pro e Ryzen Mobile.

Sebbene risultino estremamente difficili da sfruttare per gli utenti "classici", alcuni ricercatori hanno già messo in guardia le compagnie.

AMD, dal canto suo si è detta contrariata per il mancato rispetto del protocollo da parte degli israeliani.

Donald Trump e la Space Force

Chiudiamo la carrellata con l'annuncio di Donald Trump, che nel corso di un discorso tenuto a San Diego con un gruppo di militari, ha annunciato le proprie intenzioni di creare una Space Force, per espandere gli sforzi americani nel settore spaziale.