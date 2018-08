La-Mulana 2 arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Switch nel 2019

Tramite le pagine di Famitsu apprendiamo che La-Mulana 2 è attualmente in fase di sviluppo per Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La notizia arriva dal panel ID@Xbox che si è tenuto nella notte durante il PAX West di Seattle.

Nigoro e il publisher Playism hanno annunciato che i lavori per le edizioni console sono iniziati da qualche tempo e termineranno indicativamente la prossima primavera, quando La-Mulana 2 raggiungerà gli scaffali virtuali di PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.

La versione Xbox One sarà giocabile questo weekend al PAX West, non è chiaro se La-Mulana 2 Console Edition includerà contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione per PC e Mac oppure no, restiamo in attesa di eventuali conferme a riguardo.

La-Mulana 2 è un Metroidvania dallo stile retrò con grafica in Pixel Art e un gameplay che prende ispirazione dai classici del genere dell'era a 16-bit: il primo episodio ha riscosso un notevole successo e il secondo è stato premiato da pubblico e critica, registrando un discreto numero di vendite su PC, fattore che ha permesso di finanziare lo sviluppo delle versioni per console.