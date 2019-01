La natura di Red Dead Redemption 2 vista con gli occhi di un birdwatcher!

Nicholas Lund è un birdwatcher "professionista" della Audubon Society, una delle più rinomate associazioni ambientaliste americane. La sua passione per i videogiochi lo ha spinto a chiedersi quanto sia realistica la rappresentazione della natura e degli animali (in questo caso, gli uccelli) in Red Dead Redemption 2.

Stando a Lund, l'ultimo capolavoro di Rockstar Games raffigura la fauna selvatica in maniera estremamente convincente, con animali che agiscono all'interno di un ecosistema dinamico. Il realismo che permea ogni aspetto del mondo aperto di RDR 2 lo si nota nei dettagli, spiega il birdwatcher della Audubon Society affermando che "c'è da rimanere senza fiato per l'ampiezza e l'accuratezza delle specie rappresentate".

Per Lund, infatti, interpretando Arthur Morgan si possono vivere autentiche esperienze di birdwatching paragonabili a quelle reali, con diverse specie di uccelli per ciascun habitat e "situazioni" analoghe: sparando a un germano reale, ad esempio, sia nel gioco che nella vita reale può capitare di avvistare una volpe rossa cibarsi avidamente della carcassa prima che quest'ultima venga presa di mira dagli avvoltoi.

Non tutto, però, è come dovrebbe essere, almeno per quanto concerne il comportamento degli uccelli ricreati nella Frontiera del kolossal western della grande R. Tra gli errori notati da Lund, quello più evidente per un appassionato della materia è rappresentato dall'eccessiva popolazione di garzette nell'area di Saint Denis dato che, nel 1899, "quello di una garzetta sarebbe stato un avvistamento molto raro nel Nord America".

Per chi volesse approfondire l'argomento, in calce alla news vi lasciamo il link all'interessante "recensione aviaria" di Red Dead Redemption 2 a firma di Nicholas Lund.