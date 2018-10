La New York di Marvel's Spider-Man a confronto con quella reale

Il canale YouTube di PlayStation Europe ha pubblicato un nuovo video diario di Marvel's Spider-Man, mettendo a confronto i quartieri di New York ricreati nel gioco con quelli reali. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Disponibile dal 7 settembre su PlayStation 4, Marvel's Spider-Man ha saputo raccogliere il consenso di critica e giocatori, diventando l'esclusiva PS4 venduta più velocemente in assoluto (superato anche il record del nuovo God of War di Santa Monica).

Oltre a offrire una nuova avventura nei panni dell'Uomo Ragno, il titolo di Insomniac Games ha permesso a tutti i fan di Spidey di concretizzare un altro desiderio: dondolarsi tra i grattacieli di New York a colpi di ragnatela, in un contesto open world con mappa liberamente esplorabile.

La Grande Mela è senza dubbio tra i protagonisti principali del gioco: non a caso gli sviluppatori hanno impiegato buona parte dei loro sforzi nella realizzazione della mappa, ricreando in modo fedele diversi quartieri di New York. Il nuovo video diario riportato in cima alla notizia, in particolare, mette a confronto i quartieri di New York ricreati in Marvel's Spider-Man con quelli reali, testimoniando il grande lavoro svolto da Insomniac Games. Cosa ne pensate del risultato finale? Fatecelo sapere nei riquadro dedicati ai commenti.