La nota Wrestler Ronda Rousey avrà un Ruolo in Mortal Kombat 11?

Ronda Rousey, nota come lottatrice UFC e, più recentemente, come wrestler parte del roster della WWE, è attualmente al centro di interessanti rumor che la vorrebbero coinvolta nel prossimo capitolo della serie Mortal Kombat.

Il nuovo episodio dell'amata serie di picchiaduro è stato infatti annunciato in occasione della cerimonia dei The Game Awards 2018. In quell'occasione, l'esistenza di Mortal Kombat 11 è stata resa nota al pubblico, insieme all'elenco delle piattaforme sulle quali sarà disponibile e alla data di uscita. Il gioco è infatti atteso su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, a partire dal prossimo 23 aprile.

A seguito del reveal, alcuni rumor in merito al coinvolgimento della Rousey nel progetto hanno iniziato a diffondersi. In Particolare, questi ultimi vorrebbero la celebre Wrestler impegnata nel ruolo di doppiatrice del personaggio di Sonya Blade. Attualmente, queste voci di corridoio non hanno trovato alcuna conferma ufficiale, tuttavia, alcune recenti post pubblicati sui Social Media dalla stessa Ronda Rousey ne hanno intensificato la diffusione.



Come potete infatti verificare in calce a questa news, la lottatrice ha infatti annunciato che sarà presente all'evento di reveal di Mortal Kombat 11 fissato per giovedì 17 gennaio, alle ore 19:30 italiane. Su Instagram, la Rousey mostra l'invito ricevuto, mentre su Twitter condivide la propria gioia affermando: "L'invito che stavo aspettando da tutta la vita. Non preoccupatevi, Earthrealm è al sicuro con me! Non vedo l'ora sia Giovedì! Ci sarò". Qualcosa sembrerebbe dunque bollire in pentola, ma, per averne la certezza, non ci resta che attendere domani! Sareste felici di un coinvolgimento della Wrestler nel progetto?