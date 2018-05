La nuova Beta di Steam ha introdotto il supporto al Nintendo Switch Pro Controller

La versione Beta del client di Steam si è recentemente aggiornata introducendo il supporto nativo al Nintendo Switch Pro Controller. Ciò significa che il pad della console ibrida della casa di Kyoto può ora essere utilizzato per giocare ai titoli della libreria di Steam senza la necessità di scaricare driver non ufficiali.

Grazie al menu di configurazione del client è possibile personalizzare i tasti, esattamente come avviene i controller Xbox e Dualshock 4. La compatibilità, inoltre, si estende anche al giroscopio.

Se siete curiosi di provare questa nuova funzionalità, dovete scaricare la versione Beta di Steam (a meno che non lo abbiate già fatto). Aprite l'applicazione sul vostro PC, cliccate su Steam in alto a sinistra ed entrate nelle Impostazioni. Nella scheda Account, noterete la voce "Partecipazione alla beta". Cliccate su modifica e poi selezionate Steam Beta Update nel menu a tendina che vi appare subito dopo. Il client scaricherà la versione Beta e si riavvierà in automatico. A quel punto, non dovrete far altro che collegare il Nintendo Switch Pro Controller e dirigervi nuovamente nelle Impostazioni, dove troverete la voce Controller. Lì potrete configurarlo liberamente.

In alternativa, se non vi va di scaricare il client Beta, potete aspettare qualche settimana. Non è stata fornita una data precisa, ma la nuova funzionalità debutterà prossimamente anche nella versione live dell'applicazione. Cosa ve ne pare di questa aggiunta? Utilizzerete il vostro Pro Controller su PC?