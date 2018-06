La nuova IP multipiattaforma di Creative Assembly sarà un FPS tattico

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro sul proprio sito ufficiale, lasciando emergere che la sua nuova IP multipiattaforma sarà un FPS tattico. Come riferito lo scorso novembre, si tratta del più grande progetto a cui abbia mai lavorato la compagnia.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Creative Assembly sta cercando un nuovo enviromental artist che si occupi della realizzazione degli ambienti, con un occhio di riguardo per il realismo e la ricchezza di dettaglio degli scenari. Cosa ancora più interessante, dalla descrizione dell'incarico possiamo notare che la nuova IP dello studio sarà un FPS tattico.

Nota per la serie di Total War, Creative Assembly si è già applicata su altri generi come i survival horror con l'ottimo Alien Isolation, dimostrando il proprio talento nelle produzioni di alto profilo. Stando alle parole della compagnia, la nuova IP in questione sarà la più ambiziosa a cui abbia mai lavorato lo studio, con uscita attesa su PC e Console (non ancora specificate).

A breve ne sapremo di più?