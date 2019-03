La nuova mappa Ancient Evil di Call of Duty: Black Ops 4 ha una data d'uscita

Quando fu annunciato il nuovo DLC di Call of Duty: Black Ops 4 (l'avete letta la nostra recensione di Operazione Colpo Perfetto?), Treyarch rivelò anche che il gioco avrebbe ricevuto una nuova mappa per la modalità Zombi, in arrivo questa primavera.

Finalmente è stata svelata la data d'uscita ufficiale di tale mappa, chiamata Ancient Evil, che sarà disponibile a partire da Martedì 26 Marzo. Per l'occasione sono stati diffusi anche due brevi teaser tramite il profilo Twitter ufficiale della stessa Treyarch: il primo teaser mostra l'apertura del portale, e il secondo quella che sembra essere una visione dall'alto della mappa stessa. Come di consueto potete vedere entrambi i video in calce alla news.

Su Ancient Evil non si conosce granché, se non che sia ambientata nell'Antica Grecia. Vista l'imminenza della release, è probabile che vedremo un nuovo trailer, o comunque delle nuove informazioni, nel corso di questa settimana o al massimo l'inizio della prossima.

Negli ultimi tempi il gioco si trova un po' nell'occhio del ciclone per via della reintroduzione delle lootbox in Call of Duty: Black Ops 4, che sembra siano state volute da Electronic Arts, che non ha fatto particolarmente piacere alla community. L'ultima novità sulla serie è arrivata nella giornata di ieri quando è stato annunciato Call of Duty Mobile.