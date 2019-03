La nuova mod di Devil May Cry 5 renderà il boss finale un personaggio giocabile

L'apprezzatissimo Devil May Cry 5 presenta tre diversi personaggi giocabili: Nero, V e Dante, ognuno dei quali ha un diverso stile di gioco, rendendo così il gameplay più che vario. Ma potrebbero essere in arrivo alcuni altri protagonisti, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Oltre alla modalità Bloody Palace, in arrivo prossimamente come DLC, erano infatti stati scoperti dai data miners all'interno del codice del gioco, alcuni riferimenti al personaggio di Vergil, per cui alcuni hanno ipotizzato che prima o poi sarebbe stato reso utilizzabile in qualche modo in-game.

Meglio prima che poi, deve aver pensato lo YouTuber e modder Nekorun, che ha pubblicato un video in cui ha spiegato come ha fatto ad aver già reso il boss finale del gioco, un personaggio giocabile. Il personaggio sembra funzionare abbastanza bene come si vede nel video, a dimostrazione che forse i data miners ci avevano preso, anche se il suo set di mosse sembra per il momento estremamente limitato.

D'altronde Vergil era stato inserito in ogni Devil May Cry a partire dal terzo episodio, ed è uno dei più apprezzati dai fan, per cui una mossa del genere non appare del tutto inaspettata.

La mod in qustione non è ancora disponibile per lo scaricamento, ma lo sarà nei prossimi giorni. Che ne pensate? Vi farebbe piacere giocare come Vergil anche nell'ultima incarnazione della serie? In attesa dell'eventuale annuncio da parte di Capcom, date un'occhiata alla nostra recensione di Devil May Cry 5.