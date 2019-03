La nuova mod di Sekiro Shadows Die Twice sblocca il framerate su PC

Dopo nemmeno 72 ore dal lancio di Sekiro: Shadows Die Twice, i modder che si stanno cimentando con il gioco From Software più difficile di sempre (e forse per questo anche il più bello e divertente) realizzano una mod che permette all'utenza PC dell'ultimo kolossal Activision di sbloccarne il framerate.

Lo sviluppatore dilettante conosciuto nella scena con il "nome da battaglia" di Jackfuste ha infatti pubblicato una mod di Sekiro che, una volta scaricata in via del tutto gratuita e provveduto a effettuarne l'installazione seguendo le indicazioni fornite dall'autore, permette agli emuli del Lupo di superare il limite dei 60fps in una misura direttamente proporzionale all'effettiva potenza computazionale del proprio computer da gioco.

Come sottolinea lo stesso modder, però, lo sblocco del framerate è una funzionalità non prevista dagli sviluppatori giapponesi che potrebbe comportare di conseguenza dei bug, dei glitch grafici e, ciò che più conta, delle "incongruenze di gameplay" causate sul ritmo del sistema di combattimento dall'aumento della frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo.

A prescindere dalla piattaforma su cui state giocando (o intendete farlo a breve) l'ultimo capolavoro di From Software, su queste pagine trovate una guida per muovere i primi passi in Sekiro e scoprire come funzionano le dinamiche di combattimento, la progressione delle abilità e le diverse armi a disposizione del coraggioso shinobi da interpretare per tutta la campagna principale su PC, PlayStation 4 e Xbox One.