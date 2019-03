La nuova mod di The Witcher 3 migliora le texture e l'aspetto dei nemici

Denroth, uno dei programmatori dilettanti più attivo nella scena dei modder di The Witcher 3, conferma l'avvenuta pubblicazione di HDMR: HD Monsters Reworked, una mod che promette di migliorare l'aspetto delle creature dell'ultimo kolossal fantasy di CD Projekt grazie a una generosa iniezione di texture.

La nuova mod di Denroth, infatti, interviene in maniera specifica sui mostri, sui nemici e sulle creature mitologiche che popolano l'universo ruolistico dell'avventura dello Strigo (e le lande digitali esplorate nelle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine) con l'adozione di oltre 350 texture ad alta definizione.

Come spiega lo stesso autore del progetto, lo scopo del suo lavoro non è quello di stravolgere l'aspetto delle bestie feroci incrociate dagli emuli di Geralt di Rivia nella versione "liscia" di The Witcher 3 ma serve solo ed esclusivamente a migliorarne le texture originarie in funzione dell'utilizzo congiunto con altre mod grafiche.

Date un'occhiata al filmato esplicativo confezionato da Denroth a testimonianza degli interventi compiuti con la mod HDMR: HD Monsters Reworked di Wild Hunt e diteci cosa ne pensate al riguardo. Sapevate poi che CD Projekt sarà all'E3 per mostrarci un nuovo gameplay di Cyberpunk 2077 e aprire una finestra sulla distopica dimensione del loro prossimo, ambizioso gioco di ruolo sci-fi?