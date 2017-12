La nuova modalità The Laboratory porta l'anarchia in Total War Warhammer 2

ha annunciato oggi una nuova modalità di gioco sperimentale, che verrà lanciata come aggiornamento gratuito peril prossimo 14 dicembre.

Elaborato in collaborazione con Intel e pensato per quelli che amano i potenti giochi su PC, The Laboratory è un parco giochi di battaglia personalizzata in tema Skaven. I numerosi slider di The Laboratory permettono di modificare le variabili di gioco, spingendo le battaglie in direzioni nuove e bizzarre. I giocatori possono aumentare a dismisura le dimensioni delle unità, rimuovere i limiti di gravità e rafforzarere la forza d'urto di più di dieci volte per creare scene di puro caos. Con sedici diverse impostazioni di utilizzo, i giocatori possono persino salvare le loro migliori combinazioni di lotta da utilizzare nuovamente o da condividere con gli amici.