La nuova patch di Anthem aumenta la frequenza degli oggetti Mitici e Leggendari

Dopo la protesta dei giocatori insoddisfatti della gestione del loot di Anthem, BioWare ha pubblicato una nuova patch che va a modificare in maniera sensibile questo aspetto della produzione.

Si tratta di un aggiornamento applicato direttamente sui server di gioco e che quindi non richiede lo scaricamento di dati aggiuntivi da parte dei giocatori. Innanzitutto, la compagnia canadese ha incrementato la frequenza di ottenimento degli oggetti Mitici e Leggendari ai livelli di difficoltà Gran Maestro 2 e Gran Maestro 3. In questo modo, i giocatori saranno maggiormente incentivati ad affrontare le missioni ai livelli più ostici.

In aggiunto a ciò, è anche stato aumentato il drop rate degli oggetti Mitici e Leggendari per tutti i nemici più forti. Sono inclusi in questa categoria il Titano delle Ceneri Antico leggendario, il Titano delle Ceneri Antico Elite, la Furia leggendario, L'Ursix leggendario e il Luminare leggendario.

Le modifiche sopra descritte sono già attive su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Se giocate su quest'ultima piattaforma e siete abbonati ad Origin Access, sappiate che avete tempo fino al 31 marzo per ricevere in regalo una decalcomania esclusiva per gli strali.