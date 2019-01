La nuova patch di Assassin's Creed Odyssey risolve i problemi di crash

Ubisoft ha pubblicato il nuovo aggiornamento 1.1.3 per Assassin's Creed Odyssey. Non aspettatevi nuovi contenuti, in ogni caso: questa patch corregge i crash del gioco che si verificavano durane il caricamento di un salvataggio manuale.

Non sappiamo quanto diffuso fosse questo problema, ma si tratta di una modifica indubbiamente gradita. L'update pesa circa 200 MB e, mentre vi scriviamo, risulta già disponibile al download su PC e PlayStation 4. Su Xbox One arriverà nelle prossime ore, stando a quanto dichiarato dal supporto della casa francese.

L'aggiornamento 1.1.2, pubblicato la settimana scorsa, ha invece aggiunto un bel po' di contenuti ad Assassin's Creed Odyssey. Tra di essi figurano l'Officina di Efesto, dove è possibile acquistare nuove incisioni, l'incremento del livello dei nemici e due nuovi Racconti Perduti della Grecia. Nella giornata di ieri è invece stato lanciato il secondo episodio della serie DLC L'Eredità della prima lama, intitolato Eredità Perduta. Il suo debutto è stato circondato da diverse polemiche legate ad un risvolto della storia che non tiene conto delle scelte legate all'orientamento sessuale compiute dai giocatori nelle ore precedenti.