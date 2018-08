La nuova patch di Death's Gambit migliora il bilanciamento e l'interfaccia

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Death's Gambit, il soulslike bidimensionale sviluppato da White Rabbit e pubblicato da Adult Swim Games.

La patch in questione, disponibile per la versione Steam del titolo, lo aggiorna alla versione 1.02 e sistema numerosi problemi. Si tratta di numerose novità che erano state promesse dagli sviluppatori qualche giorno fa con l'arrivo della patch su PlayStation 4, la quale risolveva diverse magagne come i salvataggi corrotti.

Ecco alcune delle principali novità di questo aggiornamento:

È ora possibile cambiare la lingua di gioco dal menu delle opzioni durante la partita (stiamo ancora lavorando per inserire le impostazioni nel menu principale).

Si può ora abilitare l'opzione legata al movimento dello schermo nei menu.

Possibilità di disabilitare il messaggio a schermo che appare quando la stamina scarseggia

Nei menu si può ora abilitare l'opzione per rendere visibile il valore numerico dei punti vita.

Nei menu si può ora abilitare l'opzione per rendere visibile il valore numerico della stamina.

Il puzzle del bottone rosso per accedere all'ascensore di Garde Tum non va più ripetuto.

Bilanciato il volume della musica dei menu e quello dei suoni in gioco.

Ancora nessuna soluzione, invece, per chi dispone di un monitor in grado di visualizzare le immagini ad una frequenza superiore ai 60Hz. Gli sviluppatori consigliano quindi di accedere alle impostazioni Nvidia o Ati per limitare il quantitativo di fotogrammi al secondo a 60. Potete dare un'occhiata all'intero changelog dell'aggiornamento grazie ad un video pubblicato dagli sviluppatori su YouTube.

Vi ricordiamo che Death's Gambit è attualmente disponibile solo su PlayStation 4 e PC (Steam e GOG), ma gli sviluppatori ne hanno annunciato l'arrivo anche su Xbox One e Switch per i prossimi mesi.