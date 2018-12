La nuova patch di DOOM per Switch migliora risoluzione e performance

Buone notizie per i giocatori che hanno acquistato (o hanno intenzione di acquistare) DOOM su Nintendo Switch: Panic Button ha pubblicato una nuova patch che migliora ulteriormente il già ottimo porting per l'ibrida della Grande N.

Digital Foundry ha quindi pensato bene di riprendere in mano il gioco e analizzare i miglioramenti effettivi inclusi nell'ultimo update. Come illustrato nel video in apertura, la risoluzione media passa da 1080x684 a 1080x720 e di conseguenza l'immagine a schermo risulta più nitida e pulita. Per quanto riguarda il framerate si registrano piccoli progressi, anche se permangono i problemi di frame-pacing e stuttering. Inoltre, è stata migliorata la resa visiva dei riflessi sulle superfici, pur non arrivando ai risultati raggiunti sulle altre piattaforme. Per concludere in bellezza, gli sviluppatori hanno confermato che l'aggiornamento ha introdotto due feature richiestissime dagli utenti che hanno acquistato lo sparatutto di Bethesda su Nintendo Switch: il supporto alla cattura video e la possibilità di aggiungere alla lista amici i giocatori incontrati in modalità multiplayer. Che ne pensate del lavoro svolto da Panic Button?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la serie di DOOM ha da poco compiuto 25 anni: quale migliore occasione per ripercorrere la lunga storia dello shooter ideato da John Carmack e John Romero?