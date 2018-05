La nuova patch di Sea of Thieves è stata rinviata alla prossima settimana

Rare ha pubblicato un nuovo video diario per informare i giocatori sullo stato dei lavori relativi ai futuri aggiornamenti di Sea of Thieves. Scopriamo così che la nuova patch, attesa per queste ore, è stata rinviata alla prossima settimana.

Il posticipo è dovuto alla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC, da qui la volontà di prendersi qualche giorno in più per cercare di risolvere la problematica e consegnare ai giocatori una patch perfetta sotto ogni punto di vista. L'update in questione risolverà vari problemi dell'aggiornamento 1.06 e introdurrà i materiali espansi mancanti a causa di un glitch.

Inoltre la prossima settimana Rare pubblicherà anche un trailer per rivelare la data di uscita di The Hungering Deep, prima espansione di Sea of Thieves. Lo studio ha in programma di pubblicare altri cinque Major Update entro il 2018, i quali aggiungeranno armi, nemici, modalità, ricompense extra e meccaniche di gioco inedite.

Sea of Thieves si è rivelato un buon successo di pubblico con oltre due milioni di giocatori attivi nel primo mese, registrando il miglior lancio per un gioco Rare negli Stati Uniti dal 1995 ad oggi.