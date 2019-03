La nuova patch di The Division 2 è online e sistema diversi bug nel gioco

The Division 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento dopo circa tre ore di manutenzione resesi necessarie per la soluzione di alcuni problemi. La patch è già disponibile per tutte le piattaforme, il suo download pesa un po' meno di 1 GB e ha risolto alcuni inconvenienti, tra cui il bug del Castello.

In alcuni casi infatti i giocatori potevano raggiungerlo prima del previsto, il che avrebbe potuto bloccare la progressione del gioco. La cosa per fortuna è stata risolta, insieme a una serie di correzioni di bug che miglioreranno senz'altro l'esperienza di gioco. Anche la quantità di XP guadagnata è stata corretta, e ora si adegua meglio al livello del giocatore.

È stata rimossa un'arma che aveva nome e bilanciamento errati, è stato corretto il sonoro di alcune armi esotiche e migliorato il comportamento degli NPC in diverse situazioni, tra cui il lancio di una granata. Sono poi state apportate anche delle correzioni per alcune missioni, come quella del Beekeper Jeff, e quella ambientata a Jefferson Plaza.

Per l'elenco completo delle modifiche apportate vi rimandiamo alle patch note ufficiali di Ubisoft.

