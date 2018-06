La nuova stagione degli Overwatch Contenders inizierà a luglio

Gli Overwatch Contenders inizieranno nuovamente a luglio, poco dopo la conclusione del torneo Trials. Tutte le regioni partecipanti inizieranno la prima settimana di luglio: Cina il 1 luglio, l'Australia e l'Europa il 2 luglio, il Nord America il 3 luglio, la Corea il 4 luglio, il Sud America il 7 luglio e il Pacifico il 6 luglio.

Tutte le regioni degli Overwatch Contenders giocheranno sulla patch 1.24, che è l'attuale patch di Overwatch attiva nei server pubblici. Rialto inoltre farà il suo debutto durante i Contenders.

Le prime otto squadre della stagione precedente di ogni regione saranno invitate per la nuova stagione. Le squadre, invece, che hanno concluso il loro cammino nella parte inferiore della classifica la scorsa stagione devono affrontare i Trials per riconquistarsi il posto nei Contenders. In caso di sconfitta, saranno rimpiazzate da un team proveniente dalla Overwatch Open Division.

Noi avremo i Samsung Morning Stars Blue capitanati da coach Nightslayer che questo fine settimana affronteranno i Trials.

Il montepremi dei Contenders è confermato per le regioni più “ricche”: i giocatori di Nord America, Europa, Cina e Corea possono guadagnare 30.000 Dollari per il primo posto. Le squadre in queste quattro regioni guadagnano 587 Dollari per ogni vittoria e 330 in caso di sconfitta.