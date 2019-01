La nuova storia breve di Overwatch svela un dettaglio sul passato di Soldato 76

Blizzard ha pubblicato nelle scorse ore una nuova storia breve di Overwatch intitolata Bastet, nella quale emerge un dettaglio del passato di Soldato 76. Attenzione: quanto riportato contiene spoiler importanti sulla lore del gioco.

Nella storia (che potete leggere tramite il link presente nel Tweet in calce alla notizia) si narra di come Ana abbia incontrato Jack Morrison, il futuro Soldato 76. A pagina 12 viene raccontato il passato di Morrison, scopriamo così come lo stesso abbia avuto una relazione sentimentale con Vincent, uomo che in seguito ha deciso di sposarsi con un'altra persona, abbandonando Jack per sempre.

Un passaggio importante che svela parte del passato di Soldato 76 e, esattamente come accaduto con Tracer, allude al personaggio come ad un possibile membro della comunità LGBT, sebbene al momento non sia chiaro cosa sia accaduto nella vita sentimentale di Morrison dopo l'episodio in questione.