La Overwatch League verrà trasmessa: Twitch raggiunge un accordo in esclusiva con Blizzard

Twitch ha acquisito i diritti di streaming dellain un accordo biennale con Activision Blizzard a poche ore dall' inizio del campionato

Secondo l'accordo, Twitch potrà mostrare sei delle 12 partite settimanali in esclusiva durante la stagione, con il resto dei match delle dodici squadre anche in simulcast sulla piattaforma di proprietà di Activision Blizzard, MLG.tv.

Twitch trasmetterà in inglese, francese e coreano e l'accordo fornirà alla piattaforma l'esclusiva globale (escluso il territorio cinese, sottoposto ad altro regime).

Twitch ha di sicuro pagato profumatamente per i diritti di trasmissione ma ancora non si conosce l'entità dell'operazione. L'accordo tra Twitch e Activision Blizzard si pone come il più importante mai siglato sino a questo momento per un movimento competitivo in cui la maggior parte degli stakeholder continua a privilegiare la massima distribuzione rispetto alla monetizzazione dell'esclusività.

"Penso che sia un punto di riferimento", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato della Major League Gaming, Pete Vlastelica, la cui società gestisce la Overwatch League per la controllante Activision Blizzard. "l'accordo punta a creare valore attorno ai nostri diritti e forse anche ai diritti sui contenuti esport in generale che non hanno precedenti per il movimento".

La Overwatch League prenderà il via domani a Los Angeles. Vlastelica ha glissato, quando gli è stato chiesto quando è stato firmato l'accordo di esclusiva, dicendo solamente che è successo "di recente" e, come promesso, prima che la stagione iniziasse. Twitch svilupperà anche la programmazione accessoria della OWL, nonché un programma di reward ulteriore per gli spettatori iscritti al servizio Prime.