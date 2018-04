La pagina Twitter di Crash Bandicoot segue il profilo teaser di Spyro: novità in arrivo?

Continuano i misteri intorno a: nella giornata di ieri alcune redazioni hanno ricevuto un misterioso uovo viola , oggi la community di Reddit segnala invece una notizia decisamente interessante a riguardo...

Il mittente del pacco risulta essere tale "Falcon McBob", stesso nome attribuito al profilo teaser @SpyroTheDragon aperto a febbraio ma ancora privato e quindi con messaggi protetti. La notizia curiosa è che la pagina Twitter di Crash Bandicoot è attualmente l'unico follower del profilo di Spyro, segno evidente di come anche questo sia gestito direttamente da Activision.

Sembra quindi allontanarsi sempre di più l'ipotesi della burla, non ci resta che attendere di scoprire cosa nascondano le uova inviate dal publisher americano. Il ritorno di Spyro The Dragon potrebbe non essere troppo lontano...